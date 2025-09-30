L’Inter di Chivu non si ferma partita perfetta e il migliore è ancora lui

L’Inter s’impone anche in Champions League e resta a punteggio pieno. A San Siro la squadra di Christian Chivu ha liquidato lo Slavia Praga con un secco 3-0 che non lascia spazio a repliche. Due vittorie su due nelle prime giornate della fase a gironi significano primo posto e la sensazione di una squadra in crescita, capace di imporre il proprio gioco senza mai soffrire. La serata ha avuto un protagonista indiscusso: Lautaro Martínez. L’argentino, tornato al gol in campionato contro il Cagliari, ha confermato il momento brillante firmando una doppietta da leader. A completare la festa ci ha pensato Dumfries, autore del momentaneo 2-0. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

