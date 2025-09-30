L’intelligenza artificiale a 5 anni le potenzialità per il futuro | intervista a Valditara
Ci siamo abituati a discutere di Intelligenza Artificiale, ma cosa succede se le chiediamo di parlare di sé? Per capire dove ci porterà questa rivoluzione, abbiamo chiesto all'IA stessa di descrivere la sua evoluzione nei prossimi cinque anni. La risposta è sintetica, ma chiara: l'IA non intende solo migliorare, ma trasformarsi in un partner cognitivo essenziale. L'IA è pronta a diventare un pilastro nella medicina personalizzata, migliorando diagnosi e trattamenti, e nell'istruzione, con sistemi di tutoraggio adattivo. Mentre la ricerca scientifica è destinata ad accelerare scoperte in campi come la genomica, la vera sfida che emergerà sarà il bilanciamento tra innovazione e regolamentazione, un nodo cruciale che richiede nuovi framework normativi internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale
Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli
Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI
Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv
La prima “attrice” creata con l’intelligenza artificiale - X Vai su X
In Italia abbiamo finalmente una legge che dovrebbe proteggerci dall’intelligenza artificiale, ma che invece rischia di fare l’opposto. Il 17 settembre è stata approvata la prima legge italiana sull’IA. Un testo che avrebbe dovuto segnare una svolta storica, garant - facebook.com Vai su Facebook
Sangue artificiale prodotto per la prima volta in Giappone/ “Dura fino a cinque anni ed è universale” - In Giappone è stato creato con successo il primo sangue artificiale: è universale e si può conservare fino a un massimo di 5 anni Per la prima volta dopo anni di inefficaci test di laboratorio, in ... ilsussidiario.net scrive
L'AI rivoluzionerà il settore IT in 5 anni: ma (non tutti) i professionisti IT possono stare tranquilli - Gartner prevede che tra cinque anni il 100% delle attività IT richiederà l'uso dell'intelligenza artificiale, con il 25% dei carichi di lavoro gestiti interamente da bot. Da hwupgrade.it