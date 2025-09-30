Ci siamo abituati a discutere di Intelligenza Artificiale, ma cosa succede se le chiediamo di parlare di sé? Per capire dove ci porterà questa rivoluzione, abbiamo chiesto all'IA stessa di descrivere la sua evoluzione nei prossimi cinque anni. La risposta è sintetica, ma chiara: l'IA non intende solo migliorare, ma trasformarsi in un partner cognitivo essenziale. L'IA è pronta a diventare un pilastro nella medicina personalizzata, migliorando diagnosi e trattamenti, e nell'istruzione, con sistemi di tutoraggio adattivo. Mentre la ricerca scientifica è destinata ad accelerare scoperte in campi come la genomica, la vera sfida che emergerà sarà il bilanciamento tra innovazione e regolamentazione, un nodo cruciale che richiede nuovi framework normativi internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

