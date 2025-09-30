L' Inner Wheel Club dello Stretto celebra i nonni | punti di forza e fragilità nella società di oggi

Partecipato l’incontro su “Nonni e terza età. Punti di forza e fragilità" svoltosi al Salone degli Specchi della città metropolitana di Messina e promosso dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina in collaborazione con la Lute Messina ed il patrocinio del Comune di Messina e della Regione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: inner - wheel

Messina, il 26 settembre la presentazione a Palazzo Zanca del progetto: “Nonni e terza età. Punti di forza e fragilità” - 30, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, presente il sindaco Federico Basile, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’incontro dal titolo “Nonni e terza età ... Da strettoweb.com

Letizia Ragona riconfermata presidente dell’International Inner Wheel Club dello Stretto di Messina - Si è svolta nell’ incantevole cornice del Circolo Canottieri Thalatta di Messina , la cerimonia del primo passaggio della campana dell’ International Inner Wheel Club dello Stretto di Messina. blogsicilia.it scrive