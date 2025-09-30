L’infondata pubblicazione sul presunto turbo-cancro da vaccino Covid

Riscontriamo diverse condivisioni Facebook che riportano lo screen di uno “ studio “, il quale dimostrerebbe un collegamento tra vaccini Covid e « tumori turbo». Verosimilmente qui si intende la teoria No vax, che non trova riscontro nella letteratura scientifica seria dei presunti casi di «turbo-cancro». Ne avevamo trattato qui. Per chi ha fretta:. Lo screen del presunto studio su turbo-cancro e vaccini Covid è un articolo dove si propone un’ipotesi.. Per quanto la rivista in oggetto riporti di sottoporre a peer review gli articoli, riscontriamo che l’editore è legato a una associazione nota per diffondere fake news sulla Covid-19 e sui relativi vaccini. 🔗 Leggi su Open.online