L’incubo dell’isolamento sociale | È una sfida che riguarda tutti

È partito venerdì 26 settembre, con un primo incontro in Sala di Città che ha riunito associazioni e comitati, il progetto di partecipazione ’San Lazzaro si-cura di sé’, promosso dal Comune con il contributo della Regione. Un percorso che si svilupperà fino a gennaio 2026 con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella costruzione di nuove risposte collettive contro l’ isolamento sociale e di avviare una cultura stabile della partecipazione. L’iniziativa si fonda su una convinzione precisa: San Lazzaro ha una forte dote sociale e solidale, fatta di associazioni, esperienze, reti di volontariato e buone pratiche diffuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

