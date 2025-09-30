L' inchiesta sull' incidente mortale di Mattia Iannuzzo | non è chiaro chi guidava la Fiat 500 tre denunciati per omissione di soccorso
Non è chiaro - non ancora - chi era alla guida della Fiat Cinquecento rossa. I tre giovani (non due, come inizialmente riportato ndr) hanno fatto, per quasi tutta la notte, a scaricabarile: “No, non guidavo io!”, “La macchina è mia, ma non ero al volante” - avrebbero, grosso modo, detto. Per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - sull
Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull’urbanistica di Milano al centro del talk
Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano
Inchiesta sull'urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Sala. Protesta Fdi e Lega
Arrivabene sull'Inchiesta Prisma: "Mi hanno trattato da criminale, è la fine di un incubo" - X Vai su X
Ore14 Rai2. . Garlasco, nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi dove è indagato Andrea Sempio, sorge anche un ulteriore dubbio: a chi erano destinati i pagamenti non tracciati della famiglia Sempio? Il commento di Milo Infante. bit.ly/G - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio, intorno alle 15, all’interno dell’impianto della CO.M.MAN, una ditta che si occupa di movimento terra, scavi e demolizioni che ... - Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio, intorno alle 15, all’interno dell’impianto della CO. Si legge su messinamagazine.it
Incidente sul lavoro, morto un elettricista di 61 anni - A perdere la vita il titolare di una ditta che stava eseguendo lavori di ammodernamento nella sede di un'azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti ... Si legge su rainews.it