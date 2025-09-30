L' inchiesta sull' incidente mortale di Mattia Iannuzzo | non è chiaro chi guidava la Fiat 500 tre denunciati per omissione di soccorso

Agrigentonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è chiaro - non ancora - chi era alla guida della Fiat Cinquecento rossa. I tre giovani (non due, come inizialmente riportato ndr) hanno fatto, per quasi tutta la notte, a scaricabarile: “No, non guidavo io!”, “La macchina è mia, ma non ero al volante” - avrebbero, grosso modo, detto. Per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: inchiesta - sull

