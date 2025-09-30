L'incendio le minacce social e la vendetta | imprenditore fermato per la morte di Claudio Manca in Sardegna

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Claudio Manca, 49enne trovato senza vita il 26 settembre a Terralba. Fermato l'imprenditore Battista Manis, 52 anni, sospettato di omicidio volontario. L'ipotesi: Manca sarebbe stato investito intenzionalmente in bici dopo minacce social legate all'incendio della villa di Manis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - minacce

A processo "spiderman" per minacce e lesioni nei confronti della compagna e per incendio di mezzi #CronacaGiudiziaria #tribunaledimarsala #violenzadigenere - facebook.com Vai su Facebook

Allarme a Santa Domenica Talao: vasto #incendio minaccia un distributore di benzina e un frantoio. Scuole evacuate https://calabriadirettanews.com/2025/09/18/allarme-a-santa-domenica-talao-vasto-incendio-minaccia-un-distributore-di-benzina-e-un-frantoi - X Vai su X

L’incendio, le minacce social e la vendetta: imprenditore fermato per la morte di Claudio Manca in Sardegna - Claudio Manca è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta la circonvallazione di Terralba, nel tardo pomeriggio o nella serata di giovedì 26 settembre. Da fanpage.it

Incendia l’auto dell’ex moglie per vendetta ma si ustiona le mani e viene scoperto: arrestato - 32 anni lei e 51 lui, i coniugi avevano allora deciso di comune accordo di separarsi, iniziando a non convivere più. Riporta milano.repubblica.it