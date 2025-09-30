L'inaspettata vita sociale delle lucertole urbane | in città diventano più socievoli e instaurano più legami

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recente dimostra che le lucertole in città diventano più socievoli rispetto a quelle che vivono in campagna. In ambiente urbano i rettili condividono più volentieri spazi e risorse, tollerano i vicini e sviluppano più legami e interazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

inaspettata vita sociale lucertoleLe lucertole muraiole probabilmente hanno una vita sociale più intensa della nostra, almeno in città - Un nuovo studio ha analizzato l'effetto dell'urbanizzazione sul comportamento animale, mostrando come vivere in città rende questi animali più socievoli ... Lo riporta wired.it

