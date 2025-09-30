Limitazioni al traffico e move-in anche a Riccione scattano le misure anti smog

Da mercoledì, 1 ottobre, e fino al 31 marzo 2026 entrano in vigore anche a Riccione le misure previste dal Pair 2030 - Piano aria integrato regionale per il risanamento della qualità dell’aria. Le misure prevedono il blocco dei veicoli più inquinanti, dal lunedì al venerdì; le domeniche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

