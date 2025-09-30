Coltellate in strada ieri sera a Limbiate, ambulanza e carabinieri nel quartiere Pinzano. Un’altra aggressione violenta tra giovani a Limbiate. L’episodio è di lunedì sera, dopo le 22,20, si è verificato in via 25 aprile e segue di meno di 48 ore quello della notte tra sabato e domenica in via Bainsizza. Ambulanza e carabinieri . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Limbiate, coltellate in strada nella notte, 20enne in ospedale