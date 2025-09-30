LILT | presentazione dell’evento Ottobre Rosa 2025 Tutti i dettagli
LILT: presentazione dell’evento presso la Camera dei Deputati. Tutti i dettagli. Camera dei Deputati. Il vice presidente Anci è intervenuto alla presentazione dell’iniziativa alla Camera.- Schittulli presidente Lilt: “Con la prevenzione possiamo raggiungere la mortalità 0 per cancro al seno”. “Con la presentazione di questa iniziativa, vince la squadra cioè tutte le istituzioni rappresentate che si uniscono, attraverso coloro che portano avanti con forza e determinazione la loro azione verso l’obiettivo comune della prevenzione. Noi sindaci ci stiamo impegnando sempre più, attuando politiche fondamentali e promuovendo stili di vita e alimentazione sana per sensibilizzare i nostri giovani a partire dalla scuola”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Ottobre Rosa 2025 – Insieme per la prevenzione Sala della Regina, Camera dei Deputati Un evento di grande valore si è tenuto oggi per la presentazione della campagna nazionale Ottobre Rosa LILT, dedicata alla prevenzione del tumore al seno.
LILT Benevento: campagna nazionale "Nastro Rosa-LILT 2025 - Prendono il via le iniziative legate al mese rosa di Ottobre, nell'ambito della campagna nazionale "LILT for Women-
Torna la campagna "Ottobre rosa" della Lilt, un mese dedicato alla prevenzione dei tumori - Torna la campagna "Ottobre rosa", un mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, promossa dalla Lilt in collaborazione con l'Anci