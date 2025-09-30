LILT | presentazione dell’evento Ottobre Rosa 2025 Tutti i dettagli

LILT: presentazione dell’evento presso la Camera dei Deputati. Tutti i dettagli. Camera dei Deputati. Il vice presidente Anci è intervenuto alla presentazione dell’iniziativa alla Camera.- Schittulli presidente Lilt: “Con la prevenzione possiamo raggiungere la mortalità 0 per cancro al seno”. “Con la presentazione di questa iniziativa, vince la squadra cioè tutte le istituzioni rappresentate che si uniscono, attraverso coloro che portano avanti con forza e determinazione la loro azione verso l’obiettivo comune della prevenzione. Noi sindaci ci stiamo impegnando sempre più, attuando politiche fondamentali e promuovendo stili di vita e alimentazione sana per sensibilizzare i nostri giovani a partire dalla scuola”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

