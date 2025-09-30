L’illustrazione inedita rappresentante Severus Piton di Thomas Taylor | un’esclusiva mondiale su Always Wands
Nel mondo del collezionismo legato a Harry Potter, ci sono pezzi rari. Poi ci sono pezzi unici. Tra questi, spicca una vera e propria gemma esclusiva: l’illustrazione inedita di Severus Piton (Snape), realizzata e firmata da Thomas Taylor, illustratore della prima storica copertina del maghetto per l’edizione Bloomsbury del 1997. Questa illustrazione non è mai stata pubblicata, né resa disponibile in alcun circuito internazionale — se non attraverso Always Wands, l’unico shop al mondo autorizzato a distribuirla. Un Piton come non lo avete mai visto. Questa interpretazione di Piton porta la firma di uno degli artisti più legati all’universo visivo di Harry Potter. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: illustrazione - inedita
