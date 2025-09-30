Libri da leggere a ottobre 2025 | le novità in libreria

Molta attesa per “La prova” di Michael Connelly in uscita il 7 ottobre. Clive Cussler e Jack Du Brul con un’avventura adrenalinica, “Il segreto del Titanic”. Il 28 torna Glenn Cooper con un romanzo che vi lascerà senza fiato: “Le chiavi del cosmo”. Ottobre è un mese dove le novità non mancheranno. Vi segnalo l’uscita, il 7 ottobre del nuovo romanzo di Michael Collelly intitolato “La prova”. Il protagonista è il detective Stilwell della polizia di Los Angeles, che è stato spedito in una sorta di “esilio” lavorativo. Dopo essere stato allontanato dalla sezione omicidi per motivi politici, si ritrova a lavorare in un dipartimento tranquillo nella remota Catalina Island. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

