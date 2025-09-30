Libia o dell' estetica della guerra il recital di fine estate a palazzo Zuckermann
Il Ricco Programma estivo del Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann si prolunga con un'appendice di inizio autunno con gli spettacoli Recital di fine Estate e Libia o dell'estetica della guerra.
La Compagnia di presenta 'Libia o dell'estetica della guerra' dal romanzo "Libia" di Vincenzo Faggiano domenica 5/10/2025 ore 20:00 Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann con Isabella Piu Daniele Parolin Micci Munari
"Libia o dell'estetica della guerra", il recital di fine estate a palazzo Zuckermann - Prolungamento stagione teatrale estiva con due spettacoli del regista Vincenzo Faggiano il 5 ottobre 2025
