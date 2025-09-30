Libera Storie nascoste di grandi donne un ciclo di conferenze all' Associazione Archeosofica di Arezzo
Arezzo, 30 settembre 2025 – “Libera.Storie nascoste di grandi donne” un ciclo di conferenze all'Associazione Archeosofica di Arezzo. Inizia sabato 4 ottobre un nuovo interessante ciclo di incontri quattro, tutti di sabato pomeriggio, organizzato dalla Associazione Archeosofica, nella sua sede di Arezzo, in via Alessandro dal Borro 58, in zona Pescaiola. Già dal titolo generale, "Libera. Storie nascoste di grandi donne", si può intuire che si tratta di un vero e proprio omaggio all'audacia delle donne, attraverso la scoperta di particolari figure femminili, talvolta sconosciute altre volte non comprese, che sono diventate simbolo di quanto si possa realizzare quando si aspira alla libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
