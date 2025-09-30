Li stavano divorando! Panico in volo scene assurde mai viste prima Aereo dirottato

Un’assurda e inquietante vicenda ha spezzato la tranquilla routine di un volo di linea internazionale, trasformando una traversata di routine in un momento di genuino terrore e confusione. Pochi minuti dopo aver lasciato la terraferma, quando l’aereo aveva appena raggiunto l’altezza di crociera e i passeggeri si preparavano al relax, due individui a bordo hanno dato il via a un atto di autodistruzione documentale di una stranezza inaudita. Con gesti improvvisi e sconcertanti, hanno iniziato ad addentare e masticare i propri documenti di viaggio, nel tentativo palese di distruggerli. La scena, incomprensibile e violenta nella sua stranezza, ha rapidamente innescato il panico tra i passeggeri e ha costretto l’equipaggio a prendere una delle decisioni più drastiche in aviazione: un dirottamento d’emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

