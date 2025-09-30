L’Hockey Prato scalda i motori

Due sconfitte maturate contro altrettante formazioni di Serie A1, che hanno lasciato in dote il terzo posto finale. E’ il bilancio fatto registrare dall’ Hockey Prato nei giorni scorsi, con il club reduce da un triangolare a Grosseto. Partite dalle quali coach Enrico Bernardini può trarre comunque indicazioni più che positive in vista della Coppa Italia e del campionato di Serie B, in quanto i suoi hanno affrontato due squadre di categoria superiore senza aver avuto la possibilità di potersi allenare al 100% a causa dell’indisponibilità del PalaRogai (che tornerà utilizzabile a metà del prossimo mese, al termine dei lavori). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Hockey Prato scalda i motori

In questa notizia si parla di: hockey - prato

Hockey prato femminile, le convocate dell’Italia per gli Europei Pool B di Gniezno

Hockey prato: da sabato gli Europei di Pool B. La Nazionale femminile va a caccia del posto nella massima serie

L'Hockey Prato riparte dalla Serie B: il probabile girone

Sconfitta alla prima stagionale per la squadra di hockey su prato in Coppa Italia. Sul campo dell'Amsicora, la sfida finisce 8-1 a favore dei padroni di casa. La nostra rete è stata siglata da Laabo. - facebook.com Vai su Facebook

Sergio Mignardi: “Non solo hockey prato: puntiamo sulla multidisciplina. Problema di impiantistica” - - X Vai su X

L’Hockey Prato scalda i motori - Due sconfitte maturate contro altrettante formazioni di Serie A1, che hanno lasciato in dote il terzo posto finale. msn.com scrive

Si scaldano i motori, i primi test amichevoli - Dopo Zenith e Jolo, che hanno debuttato in Coppa Toscana (rispettivamente di Eccellenza e Promozione) senza fortuna, domenica prossima toccherà anche alle formazioni pratesi impegnate in Prima e ... Si legge su lanazione.it