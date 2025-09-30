L’ex sindaco di Statte fra i nove condannati Giudice per l' udienza preliminare processo su intrecci mala-politica | pena più pesante venti anni di reclusione

Per tutti anche il risarcimento da centomila euro al Comune di Statte, rappresentato nel procedimento dall’avvocato Martino Bruno. Nel processo di Lecce per l’inchiesta su intrecci tra malavita e politica a Statte il giudice per l’udienza preliminare ha oggi sentenziato: Francesco Andrioli, ex sindaco di Statte (fu arrestato quando era in carica) condannato a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione così come Marianna Simeone, Giorgio Marzella, Giovanni Pulito, Giorgio Simeone e Ivan Orlando. Giulio Modeo condannato a sei anni di reclusione. Francesco Simeone condannato a quindici anni di reclusione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - L’ex sindaco di Statte fra i nove condannati Giudice per l'udienza preliminare, processo su intrecci mala-politica: pena più pesante, venti anni di reclusione

In questa notizia si parla di: sindaco - statte

L’ex sindaco di Statte fra i nove condannati Giudice per l'udienza preliminare, processo su intrecci mala-politica: pena più pesante, venti anni e mezzo

Voto di scambio, condannato a 4 anni e mezzo l'ex sindaco di Statte Francesco Andrioli - X Vai su X

LA RETE DIFESA FIUME TARA CHIEDE UN CONFRONTO URGENTE COL SINDACO. LA CONSIGLIERA ANGOLANO PRESENTA UNA MOZIONE IN CONSIGLIO La rete difesa fiume Tara ha formalmente richiesto un incontro urgente con il Sindaco di Tarant - facebook.com Vai su Facebook

Mafia e voto di scambio a Statte, in 46 rischiano il processo - Quarantasei imputati, compreso l’ex sindaco di Statte Francesco Andrioli, e una sfilza di contestazioni, tra le quali spiccano quelle di mafia e scambio elettorale politico mafioso. Secondo quotidianodipuglia.it

Arrestato sindaco dem e due assessori: associazione di tipo mafioso e voto di scambio - È finito in manette questa mattina Franco Andrioli, sindaco del Partito Democratico di Statte (Taranto), non lontano dallo stabilimento dell'Ilva. Segnala ilgiornale.it