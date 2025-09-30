A 17 anni anni il sabato pomeriggio si esce con gli amici e ci si prepara per la serata in discoteca con la fidanzatina. A 17 anni si spera in un 6 in italiano il lunedì per non prendersi un “debito“. A 17 anni si ascolta “Ai se eu te Pego” imitando i balletti di Neymar. A 17 anni, se sei fortunato, la domenica vai a fare una panchina in Promozione sui campetti di periferia. Ma Francesco Camarda ha bruciato i tempi. Il “predestinato“, che nella massima serie debuttò a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, ha appena fatto gol in A, da minorenne. Il primo di tanti, ci si augura. Dimenticando le recenti inevitabili difficoltà, perché mica è semplice l’impatto con il grande calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'ex rossonero. La gioia di Camarda per il primo gol in A. Sognando Milanello