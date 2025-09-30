L’ex amica di Patrizia Reggiani aveva il controllo completo della vita di Lady Gucci | Era il suo alter ego

Milano, 30 settembre 2025 – Era l’amica fidata, ex compagna di cella. Era l’assistente personale di una donna che, "soprattutto dalla patologia psichica che l'affliggeva", non era "assolutamente in grado di porre in essere con sufficiente coscienza alcun atto di gestione patrimoniale". E così Loredana Canò, 59 anni, è riuscita a prendere il "controllo assoluto" del patrimonio e delle "proprietà immobiliari" di Patrizia Reggiani, condannata in passato a 26 anni in qualità di mandante dell' omicidio del marito Maurizio Gucci ucciso nel '95 a colpi di pistola in via Palestro, a Milano. Si legge così nelle motivazioni da poco depositate per la condanna di Canò a 6 anni e 4 mesi di reclusione per circonvenzione di incapace e peculato, nel filone principale del processo sulla gestione dell' eredità milionaria lasciata a lady Gucci dalla madre Silvana Barbieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

