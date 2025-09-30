L’ex amica di Patrizia Reggiani aveva il controllo completo della vita di Lady Gucci | Era il suo alter ego
Milano, 30 settembre 2025 – Era l’amica fidata, ex compagna di cella. Era l’assistente personale di una donna che, "soprattutto dalla patologia psichica che l'affliggeva", non era "assolutamente in grado di porre in essere con sufficiente coscienza alcun atto di gestione patrimoniale". E così Loredana Canò, 59 anni, è riuscita a prendere il "controllo assoluto" del patrimonio e delle "proprietà immobiliari" di Patrizia Reggiani, condannata in passato a 26 anni in qualità di mandante dell' omicidio del marito Maurizio Gucci ucciso nel '95 a colpi di pistola in via Palestro, a Milano. Si legge così nelle motivazioni da poco depositate per la condanna di Canò a 6 anni e 4 mesi di reclusione per circonvenzione di incapace e peculato, nel filone principale del processo sulla gestione dell' eredità milionaria lasciata a lady Gucci dalla madre Silvana Barbieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: amica - patrizia
Eredità Gucci, perché stata condannata l’ex amica di Patrizia Reggiani: “Totale assenza di scrupoli”
Eredità Gucci, perché è stata condannata ex amica di Patrizia Reggiani: “Totale assenza di scrupoli”
Amicizia vera o solo da aperitivo?Che ne pensate Oggi, con la mia cara amica Patrizia, vi porto questo tema nella nuova rubrica #antodicelasua Per me l’amicizia vera è quella che resiste al tempo, alle tempeste e alle differenze. E per voi? @ - facebook.com Vai su Facebook
#FF cara amica @Sunghia nonostante il brutto tempo c'è sempre buona musica a scaldare la giornata.Buon fine settimana con affetto Mumford &Sons Guiding light (Lyrics video) https://youtu.be/qHsEwQvnGOE?si=uWBm4rMRkEiqvWKR… :-))) - X Vai su X
Eredità Gucci, perché stata condannata l’ex amica di Patrizia Reggiani: “Totale assenza di scrupoli” - Le motivazioni della condanna per circonvenzione di incapace e peculato a Loredana Canò: “Controllava la sua vita, la convinse a fare guerra alle figlie” ... Da msn.com
Eredità lady Gucci, 'ex amica controllava tutta la sua vita' - Da amica fidata ed ex compagna di cella a colei che, come assistente personale, è riuscita a prendere il "controllo assoluto" del patrimonio e delle "proprietà immobiliari" di Patrizia Reggiani, conda ... msn.com scrive