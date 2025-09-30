Leverkusen-PSV Champions League 01-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Werkself favoriti contro l’ex Bosz

Infobetting.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Amburgo si è rivisto un Leverkusen capace di portare a casa il risultato e per il werkself è un’iniezione di fiducia in vista della gara interna contro il PSV valevole per la seconda giornata di gare della fase a girone di Champions League.  La squadra di Hjulmand è uscita dal Millerntor Stadion con l’intera posta in palio, soffrendo ma strappando di forza il risultato contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

leverkusen psv champions league 01 10 2025 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici werkself favoriti contro l8217ex bosz

© Infobetting.com - Leverkusen-PSV (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Werkself favoriti contro l’ex Bosz

In questa notizia si parla di: leverkusen - champions

FC Copenaghen-Leverkusen (Champions League, 18-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al Parken Stadion

Leverkusen-PSV (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Copenaghen-Bayer Leverkusen, prima giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

leverkusen psv champions leagueDiretta Leverkusen Psv Eindhoven/ Streaming video tv: serata tedesca (Champions League, oggi 1 ottobre 2025) - Diretta Leverkusen Psv Eindhoven streaming video tv, oggi 1 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League. ilsussidiario.net scrive

Champions League 2025-2026: Bayer Leverkusen-PSV, le probabili formazioni - Alle 21 alla BayArena si gioca la partita della seconda giornata della “fase campionato” di Champions League tra Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven. Scrive sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Leverkusen Psv Champions League