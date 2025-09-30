Leverkusen-PSV Champions League 01-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Werkself favoriti contro l’ex Bosz
Ad Amburgo si è rivisto un Leverkusen capace di portare a casa il risultato e per il werkself è un’iniezione di fiducia in vista della gara interna contro il PSV valevole per la seconda giornata di gare della fase a girone di Champions League. La squadra di Hjulmand è uscita dal Millerntor Stadion con l’intera posta in palio, soffrendo ma strappando di forza il risultato contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
FC Copenaghen-Leverkusen (Champions League, 18-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al Parken Stadion
Leverkusen-PSV (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Copenaghen-Bayer Leverkusen, prima giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
? Bayer Leverkusen–PSV è già sfida da dentro o fuori in Champions! Tedeschi a caccia di riscatto dopo il pari col Copenaghen, olandesi feriti dalla sconfitta con l’Union SG. Bosz senza Van Bommel e Plea: emergenza in attacco. Chi rialza la testa? #Leve - X Vai su X
Ma come è cominciata la serata di Champions? Il Leverkusen acciuffa il pareggio a Copenaghen nel recupero ed evita la sconfitta, il Bruges spazza via il Monaco 4-1 - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Leverkusen Psv Eindhoven/ Streaming video tv: serata tedesca (Champions League, oggi 1 ottobre 2025) - Diretta Leverkusen Psv Eindhoven streaming video tv, oggi 1 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League. ilsussidiario.net scrive
Champions League 2025-2026: Bayer Leverkusen-PSV, le probabili formazioni - Alle 21 alla BayArena si gioca la partita della seconda giornata della “fase campionato” di Champions League tra Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven. Scrive sportal.it