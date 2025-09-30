Leverkusen-PSV Champions League 01-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Werkself favoriti contro l’ex Bosz

Ad Amburgo si è rivisto un Leverkusen capace di portare a casa il risultato e per il werkself è un’iniezione di fiducia in vista della gara interna contro il PSV valevole per la seconda giornata di gare della fase a girone di Champions League. La squadra di Hjulmand è uscita dal Millerntor Stadion con l’intera posta in palio, soffrendo ma strappando di forza il risultato contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

