L’Europa prova a difendersi un muro di droni contro Putin

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa cerca di passare, rapidamente, dalle parole ai fatti. Parliamo del muro di droni per proteggersi da Putin, a partire dal suo fianco orientale. L’iniziativa, lanciata dai Paesi baltici e ripresa dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen in occasione del suo discorso sullo Stato dell’Unione a inizio settembre, poche ore dopo il primo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

l8217europa prova a difendersi un muro di droni contro putin

© Ildifforme.it - L’Europa prova a difendersi, un muro di droni contro Putin

In questa notizia si parla di: europa - prova

L’Europa prova a sbarcare in Libia ma viene respinta

L'Europa prova a salvare Airbus e auto dai dazi di Trump (ma non le Ferrari)

Dazi e guerra economica, l’Europa alla prova della verità con l’America

Cerca Video su questo argomento: L8217europa Prova Difendersi Muro