L' Europa autorizza l' acquisizione di Versace da parte di Prada

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Givi Holding Srl (Versace) da parte di Prada Spa. L'operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la distribuzione di articoli di lusso. "La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, date le posizioni di mercato limitate delle società risultanti dall'operazione proposta", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

