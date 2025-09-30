Ci siam cascati di nuovo. Ma questa volta abbiamo deciso di osare di più. Da mercoledì primo ottobre, Lettera43 si presenta con una veste grafica e un logo completamente rinnovati. Un cambiamento che non è solo una remise en forme, perché sotto questa nuova pelle pulsa un progetto editoriale più ampio e ambizioso. Come avevamo anticipato al nostro ritorno online, punteremo sempre più sull’integrazione con i social media, usando un linguaggio capace di dialogare con le nuove modalità di fruizione delle notizie. Chi ci segue su Instagram ha già avuto un assaggio di questa trasformazione. Nasce una media company con nuove realtà. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lettera43 si rinnova e non solo nel look