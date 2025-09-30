L'estate degli abbandoni al centro-sud | aumentano le rinunce e scarseggiano i microchip
Ogni anno in Italia circa 50mila cani vengono abbandonati e di questi l’80% muore mentre gli altri finiscono in canile, spesso per il resto della vita. Le cause principali non sono le vacanze estive, ma la scarsa consapevolezza al momento dell’adozione e il mancato rispetto dell’obbligo di microchip, come ci hanno spiegato i gestori di alcune dei canili più importanti in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: estate - abbandoni
Estate di crudeltà: cani e gatti vittime di abbandoni e violenza
VIDEO | Recuperati due cani legati a un palo all'Uditore, l'allarme: "Quest'estate già 430 abbandoni"
ENPA Ruvo di Puglia. Raban · BLUE. ? I MIGLIORAMENTI DI GIORDIE GRAZIE AL VOSTRO SOSTEGNO ? Durante questa estate ci sono stati numerosi abbandoni, ed innumerevoli emergenze, ma di gran lunga il caso peggiore è stato quello di Geordie. - facebook.com Vai su Facebook
L’estate degli abbandoni al centro-sud: aumentano le rinunce e scarseggiano i microchip - Ogni anno in Italia circa 50mila cani vengono abbandonati e di questi l’80% muore mentre gli altri finiscono in canile, spesso per il resto della vita ... Scrive fanpage.it