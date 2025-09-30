L’esercito israeliano resterà sulla su gran parte della Striscia di Gaza | Netanyahu sconfessa il piano di Trump

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l’esercito “ rimarrà nella maggior parte di Gaza “. “Recupereremo tutti i nostri ostaggi, vivi e in buona salute, mentre Tsahal resterà nella maggior parte della Striscia di Gaza”, ha detto Netanyahu in un video pubblicato sul suo profilo Telegram, nonostante ieri alla Casa Bianca avesse pubblicamente dato il suo sostegno al piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza che prevede, tra l’altro, il ritiro graduale dell’Idf e il dispiegamento di una “forza di stabilizzazione internazionale”. “Ci viene detto: dovete accettare le condizioni di Hamas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

