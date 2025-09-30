L’esercito israeliano resterà su gran parte della Striscia di Gaza | Netanyahu sconfessa il piano di Trump
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l’esercito “ rimarrà nella maggior parte di Gaza “. “Recupereremo tutti i nostri ostaggi, vivi e in buona salute, mentre Tsahal resterà nella maggior parte della Striscia di Gaza”, ha detto Netanyahu in un video pubblicato sul suo profilo Telegram, nonostante ieri alla Casa Bianca avesse pubblicamente dato il suo sostegno al piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza che prevede, tra l’altro, il ritiro graduale dell’Idf e il dispiegamento di una “forza di stabilizzazione internazionale”. “Ci viene detto: dovete accettare le condizioni di Hamas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: esercito - israeliano
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
L'AMORE A GAZA La ferocia dell’esercito israeliano non conosce limiti. Eppure proprio in questo momento ci sono donne e uomini che si prendono cura di anziani e feriti, bambini e bambine che proteggono animali... È il Libro della vita, dice Ana Camusso (ar - facebook.com Vai su Facebook
Sirene antiaree e lancio di volantini in solidarietà con il popolo palestinese. Questa la mobilitazione del quartiere Garbatella di Roma per Gaza, che ha simulato gli stessi volantini che l'esercito israeliano lancia dal cielo ai gazawi: "Questa zona sarà bombarda - X Vai su X