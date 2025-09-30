L’esempio di Luca ci protegga e illumini ancora il cammino dei colleghi in servizio

30 set 2025

In occasione dell'undicesimo anniversario della morte del vice brigadiere dei carabinieri Luca Di Pietra - Medaglia d'Oro al Valor Civile alla memoria - autorità, colleghi e amici si sono riuniti per una messa in sua memoria nella chiesa parrocchiale di San Mario e San Giovanni Battista di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

