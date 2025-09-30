Lescano | Ad Avellino corro più che in tutta la mia carriera
Tempo di lettura: 2 minuti Il pareggio con il Padova ha restituito entusiasmo all’ambiente biancoverde e fiducia a Facundo Lescano, autore di una prestazione di sacrificio e carattere. L’attaccante argentino ha parlato del momento della squadra e del suo percorso personale, tra lavoro quotidiano, concorrenza interna e rapporto con il tecnico Raffaele Biancolino. “Le prime due partite – ha raccontato Lescano – le abbiamo giocate contro Modena e Frosinone, che oggi sono squadre di vertice. Sono stati impegni difficili, non solo per me ma per tutto il gruppo. A Frosinone abbiamo preso uno schiaffo che ci ha fatto capire il livello del campionato, mentre a Modena ho fatto una gara di sacrificio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: lescano - avellino
Aiello: “Ho visto un buon Avellino. Lescano resta, ora solo uscite”
Padova-Avellino parziale 2-1 31° Kumi serve Lescano, palla dietro per l'accorrente Biasci che sigla il gol dell'ex - X Vai su X
LESCANO È AD AVELLINO - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, Lescano: "Giusta la concorrenza in attacco, Biancolino è molto esigente" - Facundo Lescano, attaccante dell’Avellino, ha parlato a Notte Ritiro, format di Prima Tivvù dalla sede del ritiro biancoverde a Rivisondoli. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Patierno più Lescano: Avellino, gol a volontà - Biancolino lo aveva detto la notte del 24 gennaio, dieci minuti dopo avere saputo dal ds Aiello che era riuscito a convincere il Trapani a mollare Facundo Lescano, dinanzi a un assegno di 900mila euro ... Segnala corrieredellosport.it