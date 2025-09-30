Tempo di lettura: 2 minuti Il pareggio con il Padova ha restituito entusiasmo all’ambiente biancoverde e fiducia a Facundo Lescano, autore di una prestazione di sacrificio e carattere. L’attaccante argentino ha parlato del momento della squadra e del suo percorso personale, tra lavoro quotidiano, concorrenza interna e rapporto con il tecnico Raffaele Biancolino. “Le prime due partite – ha raccontato Lescano – le abbiamo giocate contro Modena e Frosinone, che oggi sono squadre di vertice. Sono stati impegni difficili, non solo per me ma per tutto il gruppo. A Frosinone abbiamo preso uno schiaffo che ci ha fatto capire il livello del campionato, mentre a Modena ho fatto una gara di sacrificio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lescano: “Ad Avellino corro più che in tutta la mia carriera”