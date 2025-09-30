Malcontento in casa Lerici per il pareggio acciuffato in extremis nel derby contro il Cadimare nella gara d’esordio del campionato di Prima categoria ligure girone D. A spiegare le motivazioni dell’amarezza per il risultato ottenuto è il ds Manuel Pinotti. "Sinceramente sono deluso dal 2-2 perché la nostra squadra è costruita per ben altri risultati. Ho visto i ragazzi in difficoltà e avremmo meritato di perdere se non fosse stato per Verona che al 90’ ha trovato il gol che ha rimesso in parità il match. IlCadimare è sicuramente un’ottima formazione a cui auguro di fare un ottimo campionato. Di contro noi abbiamo dimostrato di essere spenti e senza idee". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lerici fa pari e guarda il mercato. In trattativa Paterno e Lasagna