Lepore ‘sale’ sulla Flotilla | collegamento in diretta via Instagram
Bologna, 30 settembre 2025 – Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ‘sale’ a bordo della Flotilla. Lo farà in collegamento in diretta via Instagram alle 18 con l’europarlamentare Pd Annalisa Corrado ( eletta in Europa nella circoscrizione Nord-Est, ndr) e il presidente dell’Ucoii, l’Unione delle Comunità islamiche d’Italia, Yassine Lafram, entrambi a bordo della missione. Le iniziative Pro-Pal. L’amministrazione non è nuova a iniziative pro Palestina, dalla bandiera appesa a Palazzo d’Accursio l’anno scorso al maxi vessillo esposto la settimana scorso durante la manifestazione per Gaza in piazza Maggiore fino alla proposta di assegnare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei territori della Palestina, che ha tenuto un incontro partecipatissimo sotto le Torri da Labàs. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lepore - sale
QUANDO TI MANCA L'ESTATE ASCOLTA LA SALE SIGNO' #ariel #cucinafacile #tutariel #autunno #estate #mare - facebook.com Vai su Facebook
Lepore ‘sale’ sulla Flotilla: collegamento in diretta via Instagram - Il sindaco si collegherà alle 18 con l’europarlamentare Pd Corrado e il presidente dell’Ucoii Lafram, entrambi a bordo. Secondo msn.com
Festa militante per Schlein: il collegamento con la Flotilla, poi l'altolà a Conte: "No a competizioni" - Grande promozione del Partito democratico alla flotilla di Gaza, sulla quale viaggiano anche alcuni parlamentari italiani di opposizione. Come scrive ilgiornale.it