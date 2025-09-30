Bologna, 30 settembre 2025 – Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ‘sale’ a bordo della Flotilla. Lo farà in collegamento in diretta via Instagram alle 18 con l’europarlamentare Pd Annalisa Corrado ( eletta in Europa nella circoscrizione Nord-Est, ndr) e il presidente dell’Ucoii, l’Unione delle Comunità islamiche d’Italia, Yassine Lafram, entrambi a bordo della missione. Le iniziative Pro-Pal. L’amministrazione non è nuova a iniziative pro Palestina, dalla bandiera appesa a Palazzo d’Accursio l’anno scorso al maxi vessillo esposto la settimana scorso durante la manifestazione per Gaza in piazza Maggiore fino alla proposta di assegnare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei territori della Palestina, che ha tenuto un incontro partecipatissimo sotto le Torri da Labàs. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lepore ‘sale’ sulla Flotilla: collegamento in diretta via Instagram