Lepore in live su Instagram con la Flottilla E la destra protesta

Bolognatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18 di martedì 30 settembre il sindaco Matteo Lepore si è collegato in una diretta su Instagram con alcuni membri della Global Sumud Flotilla, la flotta di navi civili partite da diversi porti del Mar Mediterraneo con l’obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza e rompere l’isolamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

