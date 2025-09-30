Leone XIV | non usare le religioni come armi o muri

CITTÀ DEL VATICANO, 30 SET – “Che le religioni non vengano usate come armi o muri, ma piuttosto vissute come ponti e profezia: rendendo realizzabile il sogno del bene comune”. Lo dice il Papa nel videomessaggio con le intenzioni di preghiera per il mese di ottobre, dedicate appunto alla collaborazione tra le diverse tradizioni religiose.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Leone XIV: “non usare le religioni come armi o muri”

Perché Leone XIV fa bene a non usare la parola “genocidio” su Gaza

Ariete, armatevi di pazienza. Leone, è ora di usare il vostro carisma #Oroscopo #23settembre

Papa Leone XIV nell'Angelus: "Dobbiamo usare i beni del mondo e la nostra stessa vita pensando alla ricchezza vera, che è l'amicizia con il Signore"

Leone XIV: “preghiamo perché noi credenti lavoriamo insieme per difendere e promuovere la pace” - “Preghiamo perché noi credenti di diverse tradizioni religiose lavoriamo insieme per difendere e promuovere la pace, la giustizia e la fratellanza umana”. Riporta agensir.it

Leone XIV: Europa ha bisogno di “un sano laicismo”, “dialogo tra culture e religioni è un obiettivo chiave per un politico cristiano” - “Le istituzioni europee hanno bisogno di persone che sappiano vivere un sano laicismo, cioè uno stile di pensiero e di azione che affermi il valore della religione preservando al contempo la distinzio ... Si legge su agensir.it