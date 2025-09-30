Leonardo si ritira dal Festival della Scienza di Genova | il Comune chiede chiarimenti
Accuse, petizioni, contro-petizioni e persino lo stop a sponsorizzazioni. Negli ultimi giorni, Leonardo è finita al centro delle polemiche per il polverone che si è alzato a Genova dove dal 23 ottobre al 2 novembre andrà in scena il Festival della Scienza. La società, che da anni partecipa all’evento, quest’anno ha fatto un passo indietro dopo che un gruppo di docenti aveva chiesto espressamente che il colosso della Difesa fosse escluso dalle sponsorizzazioni perché accusato di vendere armi a Israele. Cingolani: «Dire che siamo corresponsabili di genocidio mi pare una forzatura inaccettabile». Accuse smentite dalla Fondazione Leonardo e poi direttamente dall’ad Roberto Cingolani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
