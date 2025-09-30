Leonardo Giovannangeli rappresenterà l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2025 con Rockstar

L'Italia ha scelto il suo giovane talento per il Junior Eurovision Song Contest 2025: sarà Leonardo Giovannangeli, finalista di The Voice Kids, a portare in alto il tricolore con il brano Rockstar. La manifestazione, dedicata ai piccoli grandi talenti del canto, quest'anno si terrà il 13 dicembre 2025 a Tbilisi, in Georgia, dopo la vittoria del georgiano Andria Putkaradze nell'edizione 2024.

