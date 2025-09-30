L’Italia ha il suo rappresentante per il Junior Eurovision Song Contest 2025: Leonardo Giovannangeli. Un nome che non è nuovo al pubblico, dal momento che il giovane cantante ha partecipato alla scorsa edizione di The Voice Kids. Continua, dunque, la tradizione di pescare dal talent show di Rai 1 i rappresentanti italiani per la kermesse europea tra i piccoli grandi talenti nel canto. Chi è Leonardo Giovannangeli. A differenza dei predecessori, Melissa Agliottone (al JESC 2023 con Ranya Moufidi) e Simone Grande (nel 2024) che hanno vinto The Voice Kids, Leonardo è arrivato in finale (nel team di Clementino) ma senza aggiudicarsi la vittoria, andata invece a Melissa Memeti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Leonardo Giovannangeli rappresentante dell’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2025