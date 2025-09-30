Leonardo DiCaprio svela a chi si è ispirato per il suo look in Una battaglia dopo l' altra | A Star Wars

Con Una battaglia dopo l'altra, Leonardo DiCaprio non interpreta soltanto un ruolo: crea un archetipo, mescolando mito pop e quotidiano con look che traggono ispirazione a personaggi iconici del cinema. Leonardo DiCaprio svela le origini visive del suo personaggio Bob Ferguson in Una battaglia dopo l'altra: tra accappatoi stropicciati e occhiali avvolgenti ispirati a Boba Fett, l'attore intreccia riferimenti pop che spaziano da Star Wars a Il grande Lebowski. Leonardo DiCaprio e il tocco di Star Wars Parlando con USA Today, Leonardo DiCaprio ha raccontato l'origine dell'aspetto del suo Ferguson, un uomo che si aggira sullo schermo con un abbigliamento volutamente trasandato: accappatoio, berretta e occhiali da sole giganti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio svela a chi si è ispirato per il suo look in Una battaglia dopo l'altra: "A Star Wars"

