L’enoteca fai-da-te che ha trasformato una via sonnacchiosa in una sitcom romana
Stefano Castellani ha dato vita a Cantiere Vino, un’enoteca realizzata con materiali di recupero, con circa 1500 etichette. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
