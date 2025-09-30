L’ennesima trionfale sconfitta che non cambierà un bel nulla
Nei suoi elementi fondamentali, la linea del Partito democratico non cambia dal 2019, nonostante le numerose sconfitte raccolte negli ultimi sei anni, e non cambierà neanche questa volta, dopo la disfatta subita nelle Marche, ex regione rossa che il Pd avrebbe dovuto riconquistare facilmente e ha invece riperso con ben otto punti di scarto. Fondata sull’abiura della stagione riformista (riduttivamente) identificata con Matteo Renzi e su un rapporto di totale subalternità con il Movimento 5 stelle, spiritosamente definito «campo largo», questa linea è stata la parola d’ordine condivisa dell’intero ambiente politico, giornalistico e intellettuale che ruota attorno al centrosinistra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: ennesima - trionfale
#RadioArberesheNews: Lewis Capaldi, pubblica il nuovo singolo “Something In The Heavens" Dopo settimane di anticipazioni e un ritorno trionfale con un tour dopo due anni di assenza, la superstar mondiale Lewis Capaldi svela ora il suo nuovo singolo “So - facebook.com Vai su Facebook