L’elettricista freddato L’ipotesi | conosceva il killer

La caccia all'assassino prosegue. Non è stato ancora arrestato il killer che mercoledì scorso ha freddato con un colpo di pistola Ioan Florea, romeno di 38 anni di Colico. La vittima è stata trovata dai carabinieri uccisa sul suo letto, con un foro di proiettile nella tempia destra, in un locale attiguo al magazzino – una ex falegnameria – dove aveva allestito la sua attività di commercio di materiale elettrico che acquistava soprattutto da aste e fallimenti, e che poi rivendeva a prezzo maggiorato online, specialmente tramite la piattaforma eBay. Lì, oltre che lavorare, ci abitava. Ieri, in ospedale a Lecco, si è svolta intanto l'autopsia sul corpo di Ioan.

