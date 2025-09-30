L' effetto campo largo sulle Marche | riformisti a destra e 5 stelle a casa Perché ha perso Ricci
"Considerando la stima dei flussi su Ancona e Pesaro, possiamo ragionevolmente ipotizzare che circa 3 punti percentuali dei 52,4 ottenuti da Acquaroli provengano dall’elettorato dell’area 'liberal-democratica' del centrosinistra (Azione, Italia viva, Più Europa)", scrive l'Istituto Cattaneo nella sua analisi sui flussi elettorali nelle Marche. Insomma, a contribuire alla vittoria del candidato di FdI è stata la capacità del centrodestra di intercettare i voti centristi e moderati in fuga dal campo largo. Nel dossier dell'istituto di Salvatore Vassallo si legge anche un altro dato interessante: "Ricci, che ha ottenuto il 44,4 per cento dei voti, ha anche sofferto per la significativa flessione nel tasso di partecipazione al voto degli elettori 5 stelle e Avs. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
