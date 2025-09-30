Lecco deve crescere con coraggio | basta veti incrociati serve visione

La città è già cambiata e non c'è più spazio né tempo per chi continua a dire solo no, inseguendo interessi di parte e veti incrociati che hanno bloccato la crescita di Lecco. Quando conviene, si grida contro il "mordi e fuggi", ma quando si parla di strutture alberghiere di qualità, capaci di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it