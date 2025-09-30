Lecco deve crescere con coraggio | basta veti incrociati serve visione

Leccotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città è già cambiata e non c'è più spazio né tempo per chi continua a dire solo no, inseguendo interessi di parte e veti incrociati che hanno bloccato la crescita di Lecco. Quando conviene, si grida contro il "mordi e fuggi", ma quando si parla di strutture alberghiere di qualità, capaci di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lecco - deve

Silvia Sardone a Lecco: "La sicurezza deve essere una priorità anche per questa città"

Silvia Sardone a Lecco: "La sicurezza deve essere una priorità anche per questa città"

lecco deve crescere coraggio"Lecco deve crescere con coraggio: basta veti incrociati, serve visione" - Lecco ha bisogno di una visione vera: di uno sviluppo ordinato, che tenga insieme turismo, mobilità, sicurezza e servizi. leccotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lecco Deve Crescere Coraggio