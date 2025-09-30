L' eccellenza del Nautico a braccetto con quella dei grandi campioni del nostro Golfo

Oggi a Trieste l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, in occasione della presentazione del progetto "Young" dell'Istituto Nautico di Trieste, realizzato in collaborazione con il Fast and Furio Sailing Team guidato da Furio Benussi, che offrirà agli studenti la possibilità di vivere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

