L' eccellenza del Nautico a braccetto con quella dei grandi campioni del nostro Golfo
Oggi a Trieste l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, in occasione della presentazione del progetto "Young" dell'Istituto Nautico di Trieste, realizzato in collaborazione con il Fast and Furio Sailing Team guidato da Furio Benussi, che offrirà agli studenti la possibilità di vivere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: eccellenza - nautico
Ronzulli al Salone Nautico: vetrina mondiale dell’eccellenza italiana
Il mio primo Salone Nautico da Sindaca è stato un concentrato di emozioni, incontri e visioni per il futuro di Genova. In questi giorni, Genova si è mostrata al mondo per quello che è: una città dell’acqua, dell’eccellenza, della passione. Il Salone è il nostro gran - facebook.com Vai su Facebook
Cangiano (FdI): Dal Salone Nautico conferma dell’eccellenza italiana, Confindustria Nautica riferimento di filiera, costante l’impegno del Governo Meloni https://lavocedelpatriota.it/cangiano-fdi-dal-salone-nautico-conferma-delleccellenza-italiana-confindustria - X Vai su X
"Settore d’eccellenza e filiera strategica" - di Giorgio Costa "La nautica è uno dei settori di eccellenza del Made in Italy, con un forte impatto economico, ... quotidiano.net scrive