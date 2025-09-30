Lecce | maxi operazione contro la criminalità organizzata

Vasta operazione contro la criminalità organizzata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce martedì nella provincia e nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli. I militari dell’Arma stanno eseguendo provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, ricettazione, detenzione abusiva di armi, con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

