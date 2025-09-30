Learner Tien chi è il tennista americano in finale contro Sinner a Pechino 2025

Sarà Learner Tien ad affrontare Jannik Sinner in finale all’Atp 500 di Pechino. L’americano classe 2005, che a dicembre compirà 20 anni, ha infatti superato il russo Daniil Medvedev, costretto alla resa sul 4-0 per il suo avversario poiché vittima dei crampi. Non è però la sola testa di serie illustre a cadere sotto i colpi del giovane statunitense: nei quarti si era arreso, anche se sempre per infortunio proprio nel set decisivo, il nostro Lorenzo Musetti, che come il moscovita aveva vinto il primo parziale. Prima di loro, Tien aveva invece eliminato – stavolta in partite complete – Francisco Cerundolo in rimonta e Flavio Cobolli con un netto 6-3, 6-2. 🔗 Leggi su Lettera43.it

