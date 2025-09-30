Learner Tien chi è il tennista americano in finale contro Sinner a Pechino 2025
Sarà Learner Tien ad affrontare Jannik Sinner in finale all’Atp 500 di Pechino. L’americano classe 2005, che a dicembre compirà 20 anni, ha infatti superato il russo Daniil Medvedev, costretto alla resa sul 4-0 per il suo avversario poiché vittima dei crampi. Non è però la sola testa di serie illustre a cadere sotto i colpi del giovane statunitense: nei quarti si era arreso, anche se sempre per infortunio proprio nel set decisivo, il nostro Lorenzo Musetti, che come il moscovita aveva vinto il primo parziale. Prima di loro, Tien aveva invece eliminato – stavolta in partite complete – Francisco Cerundolo in rimonta e Flavio Cobolli con un netto 6-3, 6-2. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Pronostico e quote Alex Michelsen – Learner Tien, Toronto 02-08-2025 ore 18:30
Pronostico e quote Novak Djokovic – Learner Tien, US Open 25-08-2025
Novak Djokovic comincia bene i suoi US Open, Learner Tien non riesce a impensierirlo
Comunque Learner Tien è approdato in finale grazie a due ritiri Per dire… #ChinaOpen - X Vai su X
Appuntamento oggi (ore 13) con i quarti di finale del China Open a Pechino. Scende in campo anche Lorenzo Musetti che affronta l'americano Learner Tien, #48 del ranking Atp. In caso di vittoria e di approdo alla semifinale il 23enne tennista di Carrara scava - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Learner Tien, lo studente modello che a 19 anni sfiderà Sinner nella finale di Pechino - Learner Tien a 19 anni disputerà la prima finale della sua carriera a livello ATP, la giocherà contro Jannik Sinner nel torneo ATP 500 di Pechino. Si legge su fanpage.it
Tennis, Musetti si ritira a Pechino. Tien in semifinale - Si è chiuso ai quarti di finale l'Atp 500 di Pechino di Lorenzo Musetti. Segnala sport.tiscali.it