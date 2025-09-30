Alex Perez di The Cosmic Circus ha preso parte ad un’altra sessione di domande e risposte con il suo server Discord per fare luce su cosa possiamo aspettarci da Doomsday, Yelena Belova e il suo futuro nel franchise, così come sul fatto che Hulk si manifesterà in modo più violento di quanto abbiamo visto finora. L?insider ha anche dato la deludente notizia che non dovremmo aspettarci molto dal prossimo reset dell’MCU dopo Secret Wars. Un fan ha chiesto: “ Ehi, Alex. Quando il reset avverrà nell’MCU, cancellerà ciò che è successo prima? “. In risposta, Perez ha risposto: “ No. Sarà solo una rapida revisione di dettagli che l’MCU vuole in un certo senso dimenticare e rifare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le voci sul reboot dell’MCU non sono quelle che i fan si aspettano