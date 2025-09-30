L’Ombra A un certo punto della storia parleranno di me. Del tizio che ha rubato un motorino ed è scappato poco prima che arrivassero le volanti. Un motorino vecchio, abbandonato tra i cespugli del parchetto, lì da tempo immemore e talmente familiare a tutti che nessuno lo ricordava più. Ora io vi confesso una cosa: io mica lo so se esisto. Sono una parte della storia che appare e scompare e alla lunga nemmeno io so cosa ci faccio qui o cosa avrei dovuto farci. Succede, anche questo succede. Forse non ci sono e nemmeno è servito farmi sparire, è bastato raccontarla storta troppe volte. E quel motorino esisteva per davvero? E se fosse, perché avrei voluto rubarlo, perché non prenderlo e basta se nessuno lo voleva più e stava lì da anni? E poi, sono davvero riuscito a far partire un arnese arrugginito e senza benzina giusto un attimo prima che arrivassero le guardie? Io non lo so. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le voci di chi ha visto, cercato, amato, e ucciso Federico Aldrovandi