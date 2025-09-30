Le voci di chi ha visto cercato amato e ucciso Federico Aldrovandi
L’Ombra A un certo punto della storia parleranno di me. Del tizio che ha rubato un motorino ed è scappato poco prima che arrivassero le volanti. Un motorino vecchio, abbandonato tra i cespugli del parchetto, lì da tempo immemore e talmente familiare a tutti che nessuno lo ricordava più. Ora io vi confesso una cosa: io mica lo so se esisto. Sono una parte della storia che appare e scompare e alla lunga nemmeno io so cosa ci faccio qui o cosa avrei dovuto farci. Succede, anche questo succede. Forse non ci sono e nemmeno è servito farmi sparire, è bastato raccontarla storta troppe volte. E quel motorino esisteva per davvero? E se fosse, perché avrei voluto rubarlo, perché non prenderlo e basta se nessuno lo voleva più e stava lì da anni? E poi, sono davvero riuscito a far partire un arnese arrugginito e senza benzina giusto un attimo prima che arrivassero le guardie? Io non lo so. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Sulla via di ritornoLe voci di chi ha visto, cercato, amato, e ucciso Federico Aldrovandi - Storia di un orrore per bene” (2025), Michele Dalai grazie al contributo della famiglia della vittima racconta in forma di romanzo la vicenda dello studente di Ferrara, ucciso il 25 settemb ... linkiesta.it scrive
