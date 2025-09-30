Le università abruzzesi protagoniste del XVI forum della Borsa della Ricerca

Chietitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche l'università d'Annunzio sarà tra le protagoniste, dall’1 al 3 ottobre 2025, del XVI forum della “Borsa della ricerca” di Catania, iniziativa realizzata con la Fondazione Vitality che promuove la collaborazione tra università, enti di ricerca, imprese e istituzioni di Abruzzo, Marche e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - abruzzesi

Le università abruzzesi protagoniste del XVI forum della Borsa della Ricerca - Assieme alle università di Marche e Umbria saranno presenti all'evento in programma dall’1 al 3 ottobre nel monastero dei Benedettini di Catania, grazie al progetto Vitality ... Riporta chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Abruzzesi Protagoniste Xvi