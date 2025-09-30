Le università abruzzesi protagoniste del XVI forum della Borsa della Ricerca
Anche l'università d'Annunzio sarà tra le protagoniste, dall’1 al 3 ottobre 2025, del XVI forum della “Borsa della ricerca” di Catania, iniziativa realizzata con la Fondazione Vitality che promuove la collaborazione tra università, enti di ricerca, imprese e istituzioni di Abruzzo, Marche e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Abruzzo, boom di richieste per nuovi posti letto universitari Sono 2.033 i posti letto calmierati richiesti in Abruzzo nell'ambito del Bando Housing del MUR, finanziato dal PNRR con 1,2 miliardi di euro. Le candidature arrivano da: L'Aquila: 1.521 posti letto
