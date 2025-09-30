Le tangenti all' Asp per l' assistenza ai malati terminali di tumore Lupo si dimette da tutti gli incarichi

Mario Lupo, commercialista e presidente della Samot e della Adi 24 scarl, due onlus che si occupano di assistenza domiciliare ai malati terminali di tumore e di cure palliative, arrestato per corruzione assieme al dirigente dell'Asp, Francesco Cerrito, ha firmato la sua lettera di dimissioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it