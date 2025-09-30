Le spine del Cervese Sud | I pini ci fanno impazzire e siamo senza telecamere

Con il veterano Diego Paglierani, presidente del Cervese Sud, si conclude il nostro viaggio nei quartieri. Paglierani, il suo è uno dei quartieroni della città. "Siamo il secondo per densità di popolazione con 15mila abitanti, e grazie al nuovo ospedale diventeremo il primo. Vigne, Sant’Egidio e Villa Chiaviche sono popolosi". A fine anno elezioni dei quartieri. Si ricandida? "No, per ragioni anagrafiche. Ho fatto tre mandati, basta". Lascia ai giovani? "Spero che ci siano". Si sente arricchito? "Molto" Quali opere principali sono state realizzate? "Il quartiere Novello è stato avviato, ma si è bloccato per problemi con l’impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

